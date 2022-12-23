Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, Meclis Dışişleri ve Diaspora Komisyonunu Bakanlığının 2022 çalışmaları ve gelecek yılki hedefleri konusunda bilgilendirdi.

Kosova'nın 2023'te NATO üyeliği için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirten Gervalla, “Yeni tanımalara gelince masada yeni tanıma yok ama bu konuda hareketlilik var. Adımları burada açıklayamam. Sırbistan, Kosova’nın tanınmaması için bir kampanya yürüttü ancak tanınmaların geri çekildiği konusunda bilgimiz yok.” dedi.

"Avrupa Konseyi de yakın zamanda Kosova’nın üyelik başvurusunu gündemine alacak"

Dışişleri ve Diaspora Bakanlığının çalışmalarını Kosova'yı henüz tanımamış beş Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke üzerinde yoğunlaştırdığını kaydeden Gervalla, Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliğindeki ana zorluğun bu ülkelerin Kosova’nın bağımsızlığını tanımamasından kaynaklandığını söyledi.

Gervalla, Avrupa Konseyi’nin de yakın zamanda Kosova’nın üyelik başvurusunu gündemine alacağını belirtti.