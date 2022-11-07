Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kosova Meclisi Sözcüsü İlir Kerçeli, Meclis yönetiminin istifaları teslim aldığını belirterek, "Kosova Meclisi'ndeki siyasi oluşum Sırp Listesi'nin 10 milletvekili, geri çevrilemez istifasını sundu." dedi.

Sırp Listesi, Ekim 2021'de düzenlenen son seçimlerde Kosova Anayasası'nda ülkedeki Sırp toplumuna ayırılan 10 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Sırp Listesi Meclis Grubu, ülkedeki Goran toplumuna ait bir milletvekilinin daha katılmasıyla grubunu 11 kişi sayıyordu ancak bu milletvekili istifasını sunmadı.

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle 5 Kasım'da Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurmuştu.

Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sırpların, Kosova hükümeti ile Meclisin yanı sıra Kosova’nın kuzeyindeki tüm kurumlardan çekildiklerini bildirmişti.

Sırp Listesi'nin Kosova'daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric'in görevden uzaklaştırılması sonrasında alınmıştı.

Görevden uzaklaştırılma öncesinde açıklamalarda bulunan Djuric, Kosova'nın kuzeyindeki polislerin yasa dışı plakaları olan sürücülere uyarı cezası vermesi yönündeki kararı uygulamayacağını bildirmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.