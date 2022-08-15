Kosova’nın başkenti Priştine’deki uygulama 15 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi.

Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yaya yoğunluğunun yüksek olduğu başkent meydanlarında ve kamusal alanlarda elektrikli scooter ve bisiklet dolaşımını yasakladıklarını duyurdu.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak için bu yönde karar aldıklarını belirtti.

Scotterların kullanım alanları, hız sınırı, park alanları gibi konularda yeni yönetmelik hazırlanana dek uygulama yürürlükte olacak.

Kosova’da, özellikle benzin fiyatlarındaki artış sonrası elektrikli scooter ve bisiklete olan ilgi artmıştı.