Kosova Sırbistan’a karşı soykırım davası açmaya hazırlanıyor

Kosova Hükümeti’nin aldığı kararla, Kosova’da savaş sırasında işlenen Suçlar Enstitüsü kuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Albin Kurti, geleceğin geçmişe bakılarak inşa edileceğini ve geçmişle yüzleşmenin toplumsal ilerleme için gerekli olduğunu söyledi.

Savaş sırasında işlenen tüm suçlar ve zararların tespit edilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kurti, “Kollektif hafızanın korunması için bir adım attık. 1998-1999 yıllarında Sırbistan’ın işlediği suçları ele alacak enstitüyü hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

"Bin 600'den fazla kişi hala kayıp"

Bin 600'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu söyleyen Başbakan Kurti, bu yıl 11 yerde gerçekleştirilen kazılarda altı savaş kurbanının kalıntılarının bulunduğunu kaydetti.

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise, Sırbistan’a karşı soykırım davası hazırlığında olduklarını açıkladı.

Kosova Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının bu doğrultuda çalıştığını söyleyen Haxhiu, Sırbistan aleyhinde soykırım davasının hükümet programında yer alan maddelerden biri olduğunu kaydetti.