Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 08.11.2023 18:40

Kosova Sırbistan’a karşı soykırım davası açmaya hazırlanıyor

Kosova’da, 1998-1999 savaşında işlenen suçlarla ilgilenecek bir enstitü kuruldu. Kosova Adalet Bakanı ise Sırbistan’a karşı bir soykırım davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Kosova Sırbistan’a karşı soykırım davası açmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Getty]

Kosova Hükümeti’nin aldığı kararla, Kosova’da savaş sırasında işlenen Suçlar Enstitüsü kuruldu.  

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Albin Kurti, geleceğin geçmişe bakılarak inşa edileceğini  ve geçmişle yüzleşmenin toplumsal ilerleme için gerekli olduğunu söyledi.

Savaş sırasında işlenen tüm suçlar ve zararların tespit edilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kurti, “Kollektif hafızanın korunması için bir adım attık. 1998-1999 yıllarında Sırbistan’ın işlediği suçları ele alacak enstitüyü hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

"Bin 600'den fazla kişi hala kayıp"

Bin 600'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu söyleyen Başbakan Kurti, bu yıl 11 yerde gerçekleştirilen kazılarda altı savaş kurbanının kalıntılarının bulunduğunu kaydetti.

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise, Sırbistan’a karşı soykırım davası hazırlığında olduklarını açıkladı.

Kosova Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının bu doğrultuda çalıştığını söyleyen Haxhiu, Sırbistan aleyhinde soykırım davasının hükümet programında yer alan maddelerden biri olduğunu kaydetti. 

ETİKETLER
Kosova Sırbistan Soykırım
Sıradaki Haber
Kudüs Hastanesi yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:48
CHP'de devir teslim töreni yapıldı
19:43
İsrail'in bombardımanında Gazze'de 3 cami daha yıkıldı
19:36
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
19:23
Çorum Belediyesi'nden personelinin maaş kartını TROY'a taşıma kararı
19:15
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
FOTO FOKUS
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ