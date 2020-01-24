Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.
Etiketler: Behgjet Pacolli Kosova deprem Sivrice ElazığSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:26