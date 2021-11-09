Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinden alınan sağlık verilerine göre, Delta salgınından sonraki dört ay boyunca ölen 412 kişiden sadece yüzde 11'i tam aşılıydı.

Bu ölümlerin yaş ortalaması ise 82 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitelerindeki kişilerin sadece yaklaşık yüzde 3'ü iki doz alırken, 16 Haziran ile 7 Ekim arasında tespit edilen 61 bin 800 vakanın yüzde 63'ünden fazlası aşısızdı.

Yeni Güney Galler Sağlık Baş Sorumlusu Kerry Chant, iki doz aşı yapılan gençlerin enfeksiyon oranlarının daha düşük olduğunu ve neredeyse hiç ciddi hastalık yaşamadığını, bu yaş grubunda aşılanmamış olanların ise COVID-19 geliştirme ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Raporun bulguları, Eylül ayında aşılanmamış kişilerin COVID-19'dan ölme olasılığının tam aşılı olanlara göre 11 kat daha fazla olduğunu söyleyen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilerle uyumlu çıktı.

