BBC'deki habere göre, 51 yaşındaki Colin Mark Davies, QR değiştirme işlemini 2 kez gerçekleştirdi.

Davies'in tabelalara yerleştirdiği QR kodun, kişileri aşı karşıtlarına ait bir web sitesine yönlendirdiği belirlendi.

"Mesajını halka duyurmak istedi"

Davies'in avukatı, müvekkilinin "mesajını halka duyurmak istediğini" ifade etti.

Polisin evinde yaptığı arama sonucu yasaklı silah bulundurmaktan da suçlu bulunan Davies'in, QR kod taşımaması koşuluyla kefaletle serbest bırakıldığı ve hüküm giymek için temmuz ayında tekrar mahkemeye dönmesi gerektiği belirtildi.

Avustralya'da QR kodları tahrif eden kişilerin tutuklama ile 10 bin dolara kadar cezaya muhatap olduğu biliniyor.

Ülkede, kişilerin COVID-19 temaslı olup olmadıklarının tespiti için mekan girişlerinde QR kod vasıtasıyla kontrol sağlanıyor.