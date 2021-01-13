Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 234 bine yakın vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 23 milyona yaklaştı.

Amerikan Hasta Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif test sonucu isteneceğini açıkladı. Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi.

Bu arada, aşı uygulamasına yönelik kurallarda bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, aşıda öncelik verilen kesimin uygulamaya gelmemesi halinde aşılar kamu çalışanlarına yapılabilecek. Alınan kararda, kullanılamayan aşıların tarihlerinin geçmesinin etkili olduğu bildirildi.

Çin

Çin'de koronavirüsün yeniden yayılmaya başlamasıyla tedbirler artırıldı. Hebei eyaletindeki Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Malezya

Vaka sayısının 140 bin olduğu Malezya'da da önlemler sıkılaştırılıyor. Vakalardaki hızlı artış nedeniyle 1 Ağustos’a kadar Olağanüstü Hal ilan edildi.

Afrika

Afrika ülkesi Malavi'de koronavirüs nedeniyle Ulaştırma Bakanı ve Yerel Yönetim Bakanı hayatını kaybetti. Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti ise salgın tedbirleri kapsamında 20 kara sınır kapısını kapatma kararı aldı.