Dünyada yeni tip koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aşarken, bu krizin "merkez üssü" haline gelen Avrupa, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Kıtanın büyük ekonomileri virüsün yayılmasının önüne geçmek için sosyal hayatı durma noktasına getiren kararlar alırken, önlemleri sınırlarını kapatmaya kadar götüren ülkeler de bulunuyor.

2015'te sığınmacı krizi nedeniyle çetin sınavdan geçen Avrupa ülkeleri, AB projesinin temelini oluşturan Schengen Anlaşması'nı askıya alarak sınırlarını kapatma kararı almıştı. Serbest dolaşım sağlayan Schengen şimdi de Kovid-19 tehdidi altında.

Çekya, Polonya, Slovakya

Avrupa'da her geçen gün büyüyen Kovid-19 korkusu, Çekya'nın 15 ülkeye sınırlarını kapatmasına neden oldu. Çin, Güney Kore, İran, İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Fransa'dan ülkeye girişler ile Çekya vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmeleri yasaklandı.

Ülkede pazartesiden itibaren genel seyahat yasağı uygulamaya girecek. AB üyesi olmayan ancak Schengen sistemine dahil olan İsviçre ve Norveç vatandaşları da Çekya'ya giremeyecek.

Slovakya'da da genel seyahat yasağı yönünde bir uygulamaya karar verilirken, Polonyalı vatandaşlar bu uygulamanın dışında bırakıldı.

Polonya, sınırlarını pazar gününden itibaren kapatma karar aldı.

Danimarka, Norveç

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Kovid-19'dan dolayı yarından itibaren ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Danimarka da 13 Nisan'a kadar kapılarını tüm turistlere kapatırken, Danimarka vatandaşları ve oturum izni olan yabancılar istisna tutuldu. Bu kişiler dışındaki herkesin ise sınırdan geri çevrileceği açıklandı.

Almanya, Avusturya

Viyana yönetimi, İtalya, İsviçre ve Liechtenstein ile kara ve demir yolu taşımacılığında sınır kontrollerine yeniden başladığını açıkladı.

Bunun yanı sıra İtalya, İsviçre, İspanya ve Fransa'dan ve bu ülkelere yapılan uçuşlar askıya alındı.

Almanya, Fransa sınırında kontrolleri sıkılaştırdı.

Litvanya sınırları kapatmayı planladığını duyurdu ancak bu yönde kesin karar henüz açıklanmadı.

Macaristan, Slovenya, Malta

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Macaristan'da şimdilik Avrupa'dan sadece İtalyan vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklandı.

Malta hükümeti ise İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre'den gelen yolculara kapılarını kapattı.

Slovenya, İtalya sınırından geçişlerde sağlık taraması yapıyor.

Fransa'dan "Avrupa'da sınır kontrollerini artıralım" önerisi

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin artırılmasını, hatta risk altındaki ülkelere girişin yasaklanmasını" önerdi.

Fransa henüz sınırlarını kapatma kararı almasa da bu durum krizin derinleşmesi ve komşu ülkelerin aldığı sert tedbirler nedeniyle bir gecede değişebilir gibi görünüyor.

Aşırı sağcılar durumu fırsat bildi

Avrupa'daki birtakım aşırı sağcı partiler şimdiden Schengen Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulunmaya başladı.

Fransa'daki aşırı sağcı siyasetçilerden Eric Ciotti'nin, "çok geç olmadan sınır kontrollerinin yeniden uygulanması" çağrısı dikkati çekti.

Bir başka Fransız aşırı sağcı politikacı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen ise İtalya ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu.

AB üyesi olmasa da Schengen Bölgesi'ne dahil olan İsviçre'de sağcı Lega dei Ticinesi partisinden Lorenzo Quadri de ülkesini "kapalı kapı politikası" uygulamaya çağırdı.