Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin yabancı olduğu ve hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Hastanın durumunun takip edildiği ve kendisiyle temas kurduğu öğrenilen kişilerin de 14 günlüğüne ikamet yerlerinde tedbir amaçlı tecrit edileceği kaydedilen açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca durum hakkında Dünya Sağlık Örgütüne bilgi verildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Covid-19 vakasının tespit edildiği ikinci Arap ülkesi oldu.

Ölü sayısı bin 300'ü geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Covid-19 salgınında ölü sayısının bin 381’e çıktığı, ülkede toplam Covid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen Covid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.