Kore Yarımadası’nın bir küs bir barışık kardeşleri arasında yine kriz var.

Kuzey Kore, aktivistlerin ülkeye broşür göndermesiyle ortaya çıkan gerilimle birlikte Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı.

Kararın arkasındaki isimlerden biri de günler önce hayatını kaybettiği öne sürülen ve sonra bu iddianın yalanlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong. Kendisi bir süredir daha doğrusu ağabeyinin öldüğü iddiaları dolaşıma girdiğinden beri hiç olmadığı kadar basında yer alıyor.

Kuzey Kore, Güney'in 2018'den beri faaliyette olan ortak irtibat ofisinden yaptığı günlük telefon aramasına 8 Haziran’da ilk kez yanıt vermedi.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere 2 telefon görüşmesi oluyordu.

Peki neydi bu broşür krizi, onu da hatırlatalım.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması çağrılarına “aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı” olduğunu vurgulayarak direniyordu.

Tüm bunlar üzerine Çin, iki ülkenin barışı sürdürmesini beklediklerini açıkladı.

Aslında Kuzey ve Güney Kore arasındaki diyalog geçen yıl hiçbir resmi toplantı yapılmayarak sona erdi. 1971-2019 yılları arasında politika, askeri, ekonomi, insani krizler ve toplum-kültür konularında 667 toplantı gerçekleşti. 2018 son kez, iki Kore arasındaki toplantıların yeniden canlanmasına şahit oldu.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Özellikle savaş sonrası ilk Koreler arası zirvenin önümüzdeki 20. yıl dönümü göz önüne alındığında, buna acı bir sonuç demek yanlış olmayacaktır.

13-15 Haziran 2000’de Güney Kore lideri Kim Dae-jung ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-il tarihi zirvede bir araya gelmişti.

Mevcut Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in başlangıçta Kuzey ile aralarındaki iletişimi ilerletmeye çalıştı. İki Kore yönetimi arasındaki toplantılar, 2 yıllık bir aradan sonra 2018'de yoğunlaştı.

Güney Kore Birleştirme Bakanlığının verilerine göre, o yıl Kuzey ve Güney arasında çoğu siyasi konularda olmak üzere 36 toplantı yapıldı.

Kuzey Kore'ye davet

2018'in en sembolik Kore toplantısı ise nisan ayında, Kim Jong-un'un iki Kore'yi bölen sınır çizgisine adım atması ve 1953'te Kore Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Güney'e ayak basan ilk Kuzey Kore lideri haline gelmesiyle gerçekleşti.

Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti.

Her iki lider de Kore Yarımadası’nın sıkıntılı tarihinde "yeni bir sayfa açma" sözü verdi ancak bu şimdi hiç olmadığı kadar uzak görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki çalkantılı ilişki ve toplamda 3 zirvenin ardından ABD ile Pyongyang arasındaki diyalog da 2019'un ortalarında durdu ve nükleer silahsızlanma konusunda fikir birliğine varılamadığını gösterdi.