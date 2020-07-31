Haber Giriş: Kaynak: The Sun
Köpek balığı saldırısına uğrayan yüzücü ağır yaralandı
Avustralya'nın batısında bir yüzücü köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından ağır yaralanan yüzücü hastaneye kaldırıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 20'li yaşlarında erkek yüzücü Bunker Koyu'nda yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.
Bacağından ağır yara alan yüzücü, helikopterle hastaneye taşındı.
Genç yüzücünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Etiketler: köpek balığı avustralya yüzücüSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:20
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