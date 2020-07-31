Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 20'li yaşlarında erkek yüzücü Bunker Koyu'nda yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

Bacağından ağır yara alan yüzücü, helikopterle hastaneye taşındı.

Genç yüzücünün durumunun ağır olduğu açıklandı.