Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo Yanardağı'ndaki patlama nedeniyle 1,5 milyon nüfuslu Goma şehri risk altına girdi.

Yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını sürdürürken, halkın yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gittikleri görüldü.

2002 yılındaki patlamada 250 kişi hayatını kaybetmişti

Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.

Öte yandan Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma'da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

