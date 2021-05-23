Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 01:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kongo'daki Nyiragongo Yanardağı’nda patlama
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan ve Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Risk altındaki Goma şehrinde tahliye çalışmaları devam ediyor.
Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo Yanardağı'ndaki patlama nedeniyle 1,5 milyon nüfuslu Goma şehri risk altına girdi.
Yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını sürdürürken, halkın yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gittikleri görüldü.
2002 yılındaki patlamada 250 kişi hayatını kaybetmişti
Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.
Öte yandan Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma'da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.
Etiketler: Yanardağ
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