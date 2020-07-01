Ebola Salgını Müdahale Ekibi, yaptığı açıklamada, Equateur eyaletinde 3 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Bunlarla 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 33'e yükselirken, tedavi gören bir hasta taburcu edildi, şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga Ebola salgınının 25 Haziran'da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde ortaya çıkan 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görülmüş, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.