Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinde Hema ve Lendu kabileleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 100 bine yakın kişi Uganda sınırına sığındı.

Eyalette, iki hafta önce, Lendu kabilesinden 4 iş adamının öldürülmesiyle başlayan şiddet olaylarında en a z 160 kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında 300'den fazla kişi öldü. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Kaynak: AA