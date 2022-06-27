Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) merkezli Mamove adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Kinos Katuho, basına yaptığı açıklamada, KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından sivillere yönelik saldırılar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Katuho, 25 Haziran'da ve dün yaşanan iki ayrı saldırıda 24 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Köyler ateşe verildi, 15 kişi kayıp

Kuzey Kuvi'nin Beni bölgesinde 25 Haziran'da yaşanan saldırıda 15, Beni-Kasindi yolunda dün yaşanan saldırıda ise 9 kişinin öldürüldüğünü belirten Katuho, ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu kaydetti.

Katuho, saldırılarda bazı köylerin ateşe verildiğini ve 15 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.