Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde heyelan: 8 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu eyaletinde toprak koyması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Bukavu şehrinde bulunan Wima Lisesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
Yaşanan afet nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkenin doğusunda, sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.
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