Kolombiya'da bir süredir devam eden aşırı yağışlar, Risaralda bölgesinde toprak kaymasına neden oldu.

Otoyolda meydana gelen toprak kaymasında bir yolcu otobüsü ile çok sayıda araç göçük altında kaldı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Alfonso Prada, 3'ü çocuk en az 34 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.