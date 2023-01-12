Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında etkili olan seller nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kentindeki açıklamasında, heyelan sonucunda 700'den fazla kişinin etkilendiğini belirterek "Halihazırda barınaklarda 164 aile var, 64 ev tamamen yıkıldı. Ulusal Risk Yönetim Birimi çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Petro, bölgeyi ziyaret etmek istediklerini ancak hava şartlarının buna izin vermediğini söyledi.

"Şu ana kadar can kaybına rastlanılmadı"

Acil olarak orta ve uzun vadede önlemlerin alınacağını vurgulayan Petro, projeler tamamlandıktan sonra ailelerin şimdi sahip olduklarından yarım hektar daha fazla araziye sahip olacağını belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar can kaybına rastlanmadığını açıkladı.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor.