Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da toplu mezarda 17 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde bir toplu mezarda 17 ceset bulundu.
Ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia eyaletine bağlı Dabeiba beldesinde yapılan kazılar sonucu toplu mezardan 17 kişiye ait cesetler çıktı.
Yetkililer, cesetlerde kurşun izlerine rastlandığını, cenazelerin bazılarının ise elleri kolları ve gözleri bağlı şekilde bulunduğunu bildirdi.
Geçen yıldan bu yana aynı bölgede yapılan kazılarda bulunan ceset sayısı 71'yükseldi.
Kimlikleri tespit edilen kurbanlardan 4'ünün cenazesi ailelerinin teşhisinin ardından sahiplerine teslim edildi.
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