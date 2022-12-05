Risaralda yönetim bölgesine bağlı Cali-Condoto yolunda toprak kayması meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın göçük altında kaldığı faciada, şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişinin ise toprak altında kaldığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi gönderildi.

9 kişi göçükten sağ çıktı

Risaralda Valisi, basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 9 kişinin göçükten sağ çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Enkaz altında kalanların kurtarılması için her türlü çaba gösteriliyor. 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi öldü ve 20'den fazla kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bir trajedidir" ifadelerini kullandı.

Ülkede aylardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında birçok kişi hayatını kaybetti.