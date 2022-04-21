Ordu, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Frontino kasabasındaki Nutibara köyünde 4'üncü Tugay birliklerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Ordunun 7'nci Tümen Komutanı General Juvenal Diaz, el yapımı bombalı tuzakta 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını 1 askerin ise kaybolduğunu belirtti.

Diaz, saldırıdan Körfez Klanı çetesinin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Operasyonda bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yakalandı. Bu tarz el yapımı bombalı tuzaklı eğitimleri eski FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) mensuplarından aldılar." ifadesini kullandı.

Son aylarda yapılan operasyonlarda örgüte büyük darbeler vurulduğunu dile getiren Diaz, saldırının misilleme amaçlı olduğunu söyledi.