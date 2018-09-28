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Kolombiya ELN ile müzakerelerde Venezuela'yı garantör olarak görmüyor

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, silahlı isyancı sol örgüt ELN ile daha önce yürütülen barış müzakerelerinin garantörlerinden olan Venezuela'yı bu konumda görmediğini söyledi.

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Kolombiya ELN ile müzakerelerde Venezuelayı garantör olarak görmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu ve diğer temasları için ABD'de bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalı gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'yı işaret ederek "Tutarlı olmak lazım. Ben, topraklarında illegal silahlı gruplara koruyucu olmuş birini garantör olarak göremem." dedi.

Venezuela'nın bu örgüte sponsorluk yaptığını öne süren Duque, "ELN'yi koruyan ve Kolombiya halkına karşı suç işlemesine izin veren bir ülke garantör olmaktan uzaktır." ifadesini kullandı.

"Kolombiya provokasyona gelmeyecek"

Duque, Venezuela'nın, askerlerini sınır bölgesine hareketlendirmesinin hatırlatılması üzerine de Kolombiya'nın provokasyona gelmeyeceğini belirtti.

Kolombiya ile silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) birçok kez yarıda kesilen müzakereleri, Brezilya, Şili, Küba, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.

Geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlayan fakat daha sonra bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehinelerden dolayı Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque'nin göre başlamasıyla dondurulmuştu.

Kaynak: AA

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