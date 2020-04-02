Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
'Koku ve tat almada bozukluk koronavirüsün ilk belirtileri olabilir'
İngiliz bilim insanları, koronavirüs (COVID-19) tespit edilen hastaların koku alma duyularında bozulmalar yaşadığını tespit etti.
Koronavirüse yakalanan hastalardan, Güney Kore'dekilerin 3'te 1'inin, Almanya'dakilerin ise 3'te 2'sinin duyu kaybı yaşadığı belirtildi.
Yeni Zelandalı bir hasta, koronavirüse yakalandığı tespit edilmeden önce tat alma duyusunun zayıfladığını söyledi.
23 yaşındaki hasta, İngiltere seyahati sırasında denediği salçanın tadını almakta zorlandığını, ağzına metalik bir tat geldiğini ifade etti.
Ülkesine dönerken semptomları ağırlaşan hastanın kas, boğaz ağrısı ve burun akıntısı başladı.
Virüsün tespitinde yeterli değil
Ancak uzmanlar yalnızca duyu kaybı yaşamanın, virüsün tespitinde yeterli olmayacağının altını çiziyor.
Pek çok başka rahatsızlıkta da tat ve koku alma duyusu zayıflayabiliyor.
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