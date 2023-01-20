Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koku alan robot geliştirildi
Robotlar artık koku alabilecek. İsrail'de gerçek çekirge anteni kullanılarak geliştirilen yapay zekalı bir robot 8 farklı kokuyu ayırt edebiliyor.
İsrail'de geliştirilen bir yöntemle robotlar artık, patlayıcıların, uyuşturucuları ve hatta hastalıkların tespitinde de kullanılacak
Peki robotun koku alması nasıl sağlandı?
Araştırmacılar, çekirge antenini robotun elektronik sistemine bağladı. Alıcılar, koku almaya ilişkin sinyalleri robotun yapay zekasına aktardı. Böylece, robotun antenle sinyal alışverişi yapması sağlandı.
Koku alabilen robot, yapay zekanın da yardımıyla, badem ezmesi, limon da dahil sekiz saf kokuyu ayırt edebildi.
Bu yöntemin sensörler aracılığıyla 'biyolojik burun' oluşturacak bir teknolojinin önünü açacağı düşünülüyor.
Patlayıcıların ya da hastalıkların tespit edilmesi için geliştirilebileceği belirtiliyor.
Teknolojinin, havaalanlarında narkotik köpeklerinin yerine geçebileceği öngörülüyor.
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