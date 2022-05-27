Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, bugün öğle saatlerinde başlayan yangında, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürpınar, yangın helikopterlerinin de bu çerçevede havadan su atmaya devam ettiğini kaydetti.

Gürpınar, rüzgarla yeniden alevlerin büyümemesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye Müdürü Gürpınar, ilk belirlemelere göre Geçitköy bölgesindeki yangında, 1000 dönüm civarında kuru ot, makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Geçitköy'de öğle saatlerinde arazide çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

Yangına, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel ve bölge halkının traktörlerle müdahale etti.

Türkiye'den çalışmalara destek

Yangına bağlı oluşan yoğun duman nedeni ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne-Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafiğe kapatıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den ve İngiliz üslerinden olmak üzere iki helikopterin yangının söndürme çalışmalarına yardım ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye gitti.