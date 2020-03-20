Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.