Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ilave COVID-19 tedbir kararları aldı.

Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 21.00 ile 05.00 arasında, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Marketler pazartesi-cumartesi günlerinde 07.00-20.00 saatlerinde açık olacak.

Restoranlar paket servis yapacak

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00; restoran, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatlerinde hizmet verecek.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricindeki tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak, restoran, kafe ve pastaneler sadece paket servisi yapabilecek.

Tüm kurum ve kuruluşlar salgın kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönebilecek; sinema ve düğün salonları, kumarhaneler, bar, taverna, nargile kafe ve salonları ile her türlü oyun salonları ise kapalı olacak.

Eğitim uzaktan çevrim içi sürecek

Devlet ve özel okullarda, 12'nci sınıflar hariç, eğitim yeni bir karara kadar çevrim içi devam edecek, özel eğitim merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek.

Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilecek.

KKTC Sağlık Bakanlığının belirlediği "el bilekliğiyle ev karantinası" uygulamasından, yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de faydalanabilecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler yapılamayacak.

Cenazelere birinci derece yakınlar katılabilecek

Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınlarının katılımıyla, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılabilecek.

Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenler yapılmayacak.

COVID-19 vakalarındaki artışı nedeniyle toplu ibadetler ve iftar yemekleri yapılamayacak. ​​​​​​

İlgili kararlar, 3 Mayıs Pazartesi 2021'den itibaren geçerli olacak.