Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine girdi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.
Başkent Lefkoşa'da bir araç, Cumhuriyet Meclisi yakınlarında kontrolden çıktı.
Cumhuriyet Meclisi'nin kapısını kırarak içeri giren araç, bahçede durdu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Meclis kapısı tamamen kırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: KKTC Trafik Kazası
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