KKTC'de Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi arasındaki koalisyon dağıldı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin koalisyondan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi pazar günü

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu.

KKTC Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alırken, UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

KKTC'de pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.