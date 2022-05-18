Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de hükümet güvenoyu aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, meclisten güvenoyu aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken bir milletvekili oylamaya katılmadı.
Oylamada muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.
Hükümetin güvenoyu almasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yapan Başbakan Ünal Üstel, "Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz, devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiyle birlik beraberlik içinde Anavatan'ın desteğiyle çıkacağız." dedi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP koalisyon hükümeti Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulmuştu.
Etiketler: KKTC
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