Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele bölgesine bağlı Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasındaki sahilde yan yatan teknedeki Suriye uyruklu sığınmacılar kurtarıldı.

30'u kadın ve 69'u çocuk toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıyı taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı.

Teknedeki sığınmacılar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na götürülen sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek.

Sığınmacıların ihtiyaçlarının tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekiplerinin koordineli çalıştığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.