KKTC halkı, ülkede 5 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek adayı belirlemek üzere oy kullanacak.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

KKTC'de oy verme işlemi sabah 08.00'da başlayacak ve 18.00'da sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın kayıtlı 199 bin 29 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı.

YSK'nın seçimin resmi olmayan sonuçlarını saat 20.00'a kadar, kesin sonuçları ise 22.00-00.00 arasında açıklaması bekleniyor.

Partiler hangi adayı destekleyeceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayları Tatar ile Akıncı, hafta içi KKTC'deki siyasi partileri ziyaret ederek, ikinci tur öncesi vizyonlarını açıkladı ve destek istedi.

Seçimin ilk turunda aday çıkaran ya da bir adayı destekleyen bazı siyasi partiler, Tatar-Akıncı yarışında kimin tarafında olacağını açıkladı.

[KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar]

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, seçimin ikinci turunda Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

CTP'de 13 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak açıklandı.

CTP seçimin ilk turunda CTP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ı desteklemiş, Erhürman oyların yüzde 21,71'ini almıştı.

HP seçmenini serbest bıraktı

Halkın Partisi (HP), seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

14 Ekim'de Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

HP, seçimin ilk turunda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay'ı desteklemiş ve Özersay yüzde 5,74 oy almıştı.

Demokrat Parti (DP), ikinci turda, Tatar'ı destekleme kararı aldı.

DP Parti Meclisi'nin 14 Ekim'deki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi.

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan Bağımsız Aday Serdar Denktaş'ı desteklemiş ve Denktaş, yüzde 4,17 oy almıştı.

[KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı]

Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 14 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısından da Tatar'a destek kararı çıktı.

YDP ilk turda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Aday Erhan Arıklı'yı desteklemiş ve Arıklı yüzde 5,41 oy almıştı.

İlk tur "en düşük katılımlı" seçim oldu

Geçen hafta yapılan ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi" olarak geçmişti.

Katılımın yüzde 58,29'da kaldığı birinci tur, aynı zamanda "en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi" oldu.

Öte yandan, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında da "hayır" çıktı.

Sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

İkinci tura kalan 4. seçim

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde, bugüne dek 3 cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, yarın yapılacak seçim 4'üncüsü olacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile KKTC'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 1995 seçimlerine ikinci tura kalırken, Denktaş ipi göğüsleyen isim oldu.

Denktaş ile Eroğlu, 2000'deki seçimde de ikinci tura kalırken, Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi üzerine ikinci tur yapılmadı ve Denktaş'ın zaferi ilan edildi.

2015'teki seçimde ise ikinci tura Eroğlu ve Akıncı kalırken, sandıktan Akıncı çıktı.

COVID-19 önlemleri alınacak

Seçim, COVID-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre farklı bir atmosferde geçecek.

YSK, halkın oy kullanmaya gelirken kendini güvende hissetmesi için bir dizi önlem alacağını açıkladı.

Bu yıl seçim sandıklarında YSK'nın görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapacak.

Seçmenler, oyunu kullanmak için sandık kurullarının odasına maskeyle girebilecek ve görevliler seçmenlere eldiven verecek.

Görevliler, COVID-19 tedbirlerinin uygulanması ve oy kullanma sırasında yoğunluluk yaşanmamasına dikkat edecek.

KKTC'de, 8 Eylül'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin miting ve kitle toplantıları 1 Ekim'e kadar iptal edilmişti.