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Dünya
AA 05.07.2025 20:33

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EİT 17. Zirvesi için Erdoğan ve Aliyev'e teşekkür etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde yaptığı konuşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ev sahibi olarak gösterdiği ilgiden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EİT 17. Zirvesi için Erdoğan ve Aliyev'e teşekkür etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'ne katılımının ardından KKTC’ye döndü.

Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, KKTC'nin EİT'te gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Bu ailenin bir parçası olarak ilk kez bu kadar üst düzey temsil ve KKTC bayrağı ile salonda yerimizi aldık. Bu da esas itibarıyla KKTC’nin artık kabul edilmekte olduğunu gösteriyor. Tanınma noktasında sıkıntılarımız olabilir ancak orada o şekilde temsil edilmemiz, KKTC gerçeğini, Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle bu yolu yürüdüğünü anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmada, EİT üyelerinden KKTC ile daha fazla ekonomik ve siyasi münasebetlerini artırmalarını beklediğini açık ve net şekilde dile getirdiğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

EİT 17. Zirvesi'nde yoğun ilgi gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'daki temaslarının KKTC algısını artırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına göstermiş oldukları yakın ilgiden ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum."

Tatar, EİT 17. Zirvesi'nde KKTC'nin üst düzey temsilinin Rumları rahatsız ettiğine değinerek, 16-17 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına, "İki devlet arasında bazı konularda işbirliği yapılabilir mi, yapılamaz mı" anlayışı ile katılacaklarını sözlerine ekledi.

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KKTC Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar İlham Aliyev
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