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Dünya
AA 05.07.2025 17:56

İsveç'te yüzlerce kişi "Filistin'deki soykırım dursun" çağrısıyla yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması için protesto yürüyüşü düzenledi.

İsveç'te yüzlerce kişi "Filistin'deki soykırım dursun" çağrısıyla yürüdü
[Fotograf: AA]

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen göstericiler, İsveç hükümetini, İsrail'e karşı suskun kalmakla suçladı.

Gösteriye destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de 2 yıldır soykırım yaptığını belirten Feiler, "İsrail'in soykırımı bitmiyor devam ediyor, bizim gösterilerimiz de aynı şekilde İsrail'e karşı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya medyasının artık İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalamadığını dile getiren Feiler, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada iyi giden şey ise dünya ve İsveç medyasının uzun süredir süren soykırıma ses çıkarmaya ve haber yapmaya başlamaları. Gazze'de ölen çocukların, perişan olan kadınların fotoğraflarını ve görüntülerini yayımlayarak, İsrail'in gerçek yüzünü göstermeleri geç de olsa olumlu. Entelektüel gazeteciler uyanıyor, gerçekleri görüp, insanlara aktarıyor. Bu yayınları görüp uyanan İsveçli akademisyenler, İsrailli akademisyenlere İsrail'i boykot etmeleri için bir bildiri yayımladı. Bu kadar uzun süre Filistinliler öldürüldükten sonra insanların uyanıyor olması çok üzücü bir durum. Hangi dine mensup olursanız olun, hangi etnik kökene mensup olursanız olun, İsrail'in soykırımına tepki gösterin."

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