Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, başkent Tiflis'te Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Nikoloz Alavidze ile bir araya geldi.

Toplantıya, Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Natia Loladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ da katıldı.

Kınık, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'la görüştükten sonra Rustavi kentine giderek yerel yönetimle temaslarda bulundu. Daha sonra Kınık ve Loladze, Rustavi kentinde afet müdahale merkezi kurulması için anlaşma imzaladı.

Kınık ve beraberindeki heyet, Tiflis'e dönerek, Gürcistan İçişleri Bakanlığında Acil Durum Yönetimi Hizmetleri Müdürü Teimuraz Mgebirşbili ile görüştü.

Gürcistan ziyaretini değerlendiren Kınık, "Bugün Gürcistan Kızılhaçı ile Türk Kızılayı olarak Tiflis'e yakın Rustavi kentinde bir afet müdahale merkezi kurulması, bölgesel bir afet müdahale merkezin oluşturması, lojistik bir merkezin kurulması noktasında anlaşma imzaladık." dedi.

Rustavi Belediyesinin Kızılaya merkezin inşaatı için 40 dönüm alanı tahsis ettiğini dile getiren Kınık, "Kızılay olarak da kendi kapasitemizde bin 200 metrekare kapalı alana büyük bir bölgesel afet müdahale merkezi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kınık, Kızılay olarak daha önce de birkaç ülkede afet müdahale kapasitesi artırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Burası Kafkasya lojistik merkezi olacak. Bu anlamda Türk Kızılayının burada yaptığı merkez ve bundan sonra vereceği eğitimler, hem Gürcistan'daki hem de bölgedeki afet müdahale kapasitesine yönelik destek olacak." ifadesini kullandı.

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine 2 tır giysi yardımı

Kınık, Gürcistan Kızılhaçı'nın ülke genelinde yaklaşık 30 civarında yaşlı bakım merkezi bulunduğunu ifade ederek, Gürcistan Kızılhaçı'na teslim edilmek üzere 2 tır giysi getirdiklerini aktardı.

Rustavi'de Kızılhaç'ın bakım merkezi ve huzurevine ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Kınık, "Orada yaşlılara sarıldık, gerçekten duygulu bir kavuşma oldu. Onlara hediyelerini vermiş olduk." diye konuştu.

Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Loladze da "Anlaşmaya göre Gürcistan'da bir bölgesel depo inşa edilecek. Deponun burada olması afet ve acil durumlarda ilk yardımın hızlı şekilde verilmesine fayda sağlayacak. Depo sadece Gürcistan için değil bölgedeki ülkelere acil ilk yardım ulaştırması için olacak." dedi.

Gürcistan Kızılhaç topluluğunun uzun yıllardan beri Kızılay ile işbirliği yaptığını dile getiren Loladze, "2008'deki kriz döneminde (Gürcistan ile Rusya savaşı) Kızılay bize insani yardım ulaştıran ilk kurumdu. Daha sonra Tiflis'te 2015'te yaşanan sel sonrasında da bize yardım ulaştıran ve Kızılhaç'a destek veren ilk kurumlardan biriydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA