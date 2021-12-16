Demokrasi Forumu Partisi lideri Thierry Baudet, Twitter'da aşılanmamış kişilerin "yeni Yahudiler" ve aşılanmamışları dışlayanların "yeni Naziler" olduğunu söylemişti.

Gönderileri, Holokost'tan kurtulanların ve Yahudi gruplarının yasal işlem yapmasına yol açtı.

Bir mahkeme, gönderileri 48 saat içinde silme veya günlük 25 bin euro para cezası ödeme kararı verdi.

Bir yargıç, "Holokost kurbanlarını ve akrabalarını amaçsızca rencide etmek" nedeniyle Baudet'in aleyhine karar verdi.

Hollanda, koronavirüs kurallarıyla ilgili tartışmalar sırasında Holokost'un herhangi bir görüntünün yayınlamasını da yasaklandı.