Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:43Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kısıtlamaları Holokost'a benzeten aşırı sağcı vekil ceza aldı
Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarını Holokost'la karşılaştıran sosyal medya paylaşımları yapan aşırı sağcı Thierry Baudet'a paylaşımlarını silme emri verildi.
Demokrasi Forumu Partisi lideri Thierry Baudet, Twitter'da aşılanmamış kişilerin "yeni Yahudiler" ve aşılanmamışları dışlayanların "yeni Naziler" olduğunu söylemişti.
Gönderileri, Holokost'tan kurtulanların ve Yahudi gruplarının yasal işlem yapmasına yol açtı.
Bir mahkeme, gönderileri 48 saat içinde silme veya günlük 25 bin euro para cezası ödeme kararı verdi.
Bir yargıç, "Holokost kurbanlarını ve akrabalarını amaçsızca rencide etmek" nedeniyle Baudet'in aleyhine karar verdi.
Hollanda, koronavirüs kurallarıyla ilgili tartışmalar sırasında Holokost'un herhangi bir görüntünün yayınlamasını da yasaklandı.
Etiketler: Hollanda Koronavirüs
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