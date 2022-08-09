Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırım'da askeri havaalanında patlama
Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.
Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği aktarıldı.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
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