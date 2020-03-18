Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Getty]
Kırgızistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.
Dünya genelinde 154 ülkede görülen koronavirüs, bugüne kadar 198 binden fazla kişiye bulaştı.
Etiketler: koronavirüs Kırgızistan ilk vakaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:19
Sıradaki Haber
ABD'de koronavirüsten ölümler 108'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz