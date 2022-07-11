Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Kırgızistan'da bir turist üzerine gelen çığı görüntüledi
Kırgızistan'da yabancı bir turist grubu Tian Shan dağına tırmanışları sırasında düşen çığdan kıl payı kurtuldu. Gruptaki gezginlerden biri, felaket anlarını amatör kamerasıyla görüntüledi.
Kırgızistan'da 9 İngiliz ve bir Amerikalı turistin katıldığı rehberli tur grubu Tian Shan Dağları'ndaydı.
Turistlerden Harry Shimmin, gruptan ayrılarak etrafı görüntülemeye başladığı sırada dağdan kopan kar kütlesi zirveden aşağı hızla indi.
Bölgedeki sığınağın girişinde bekleyen genç gezgin, kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Shimmin, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, yalnızca 1 kişinin hafif yaralandığını söyledi.
Etiketler: Çığ Kırgızistan
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