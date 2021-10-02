Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırgızistan'a kar yağdı
Kırgızistan'da ekim ayında kar yağdı. Karın yağmasına şaşıran halk, "Burada hava tahmin edilebilir gibi değil" yorumunda bulundu.
Kırgızistan'ın pek çok bölgesine dün kar yağdı.
Ekim ayının başında yağan kar, Kırgız halkını şaşırttı.
Halk, sosyal medyadan kar paylaşımları yaptı. Paylaşımlarda, çiçeklerin kar altında kaldığı görüldü.
"Burada hava tahmin edilebilir gibi değil"
Kimse, yakın zamanda bu kadar yoğun bir kar yağışı olacağına inanmıyordu.
Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Burada hava tahmin edilebilir gibi değil." ifadesini kullandı.
Kırgızistan'da havaların önümüzdeki günlerde soğuk olacağı uyarısı yapıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Kırgızistan
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