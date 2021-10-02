Kırgızistan'ın pek çok bölgesine dün kar yağdı.

Ekim ayının başında yağan kar, Kırgız halkını şaşırttı.

Halk, sosyal medyadan kar paylaşımları yaptı. Paylaşımlarda, çiçeklerin kar altında kaldığı görüldü.

"Burada hava tahmin edilebilir gibi değil"

Kimse, yakın zamanda bu kadar yoğun bir kar yağışı olacağına inanmıyordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Burada hava tahmin edilebilir gibi değil." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da havaların önümüzdeki günlerde soğuk olacağı uyarısı yapıldı.