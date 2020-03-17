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Kırgızistan, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
[Fotoğraf: AA]
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altynai Omurbekova, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.
Covid-19 önlemleri kapsamında açıklama yapan Omurbekova, yabancı ülke vatandaşlarının Kırgızistan'a giremeyeceklerini belirtti.
Kararın, Kırgızistan'da henüz Covid-19 vakası görülmemesine rağmen tedbir amacıyla alındığına dikkat çekildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 154'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 182 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronaivrus covid-19 kovid-19 KırgızistanSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:24
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