Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bişkek'te inşa edilen Kırgız- Türk Dostluk Devlet Hastanesi, geçici olarak pandemi ile mücadele kapsamında Kırgız yetkililerin kullanımına verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kurduğu hastanenin, Kırgızistan'ın koronavirüs ile mücadelesindeki en modern merkez olacağı belirtildi.

Dostluk Hastanesi, ilerleyen dönemde tecrübe paylaşımı için Türkiye ve Kırgızistan Sağlık Bakanlıkları tarafından 3 yıl süreyle ortak işletilecek.

Türkiye'nin kurduğu hastane #Kırgızistan'ın #koronavirüs ile mücadelesindeki en modern merkez olacak



TİKA'nın #Bişkek'te inşa ettiği, 72 yatak kapasiteli Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi geçici olarak Pandemi ile mücadele kapsamında Kırgız yetkililerin kullanımına verildi. pic.twitter.com/CKhfq8JBCK — TİKA (@Tika_Turkey) June 4, 2020

Gıda ve koruyucu malzeme yardımı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü iş birliğinde, ramazan ayı münasebetiyle hazırlanan, içinde maske ve antiseptik solüsyon bulunan toplam 7 bin gıda kolisi, mayıs ayında Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına teslim edilmişti.

Kırgızistan'a 400 yardım kolisi

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, makarna, ayçiçek yağı, pirinç, salça, süt tozu, çay ve şeker gibi temel gıda maddelerinden oluşan 400 yardım kolisini nisan ayında muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Kırgız Kızılayına teslim etmişti.