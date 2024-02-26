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Dünya
AA 26.02.2024 18:53

Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Kırgız ressam Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. yaş günü nedeniyle 70 bin çivi ve tel kullanarak portre hazırladı.

Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı
[Fotograf: AA]

Filografi sanatıyla 8 yıldır uğraşan 38 yaşındaki Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel eser hazırladığını söyledi.

Janaliyev, Erdoğan'ın özel portresini hazırlamak için yıllar önce karar aldığını belirterek, "Atölyemde 7 ayda 70 bin altın renkli çivi çakarak ve teller ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesini hazırladım." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'ın Türk dünyasının atası ve bir dünya lideri olduğunu düşündüğünü ifade eden Janaliyev, "Bu eserim tarih için ve bizim için bir miras olacaktır." diye konuştu.

150 kilogram ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde

Janaliyev, filografi sanatını severek yaptığını ve 8 yılda 90'a yakın esere imza attığını kaydederek, "7 ayda 70 bin çivi çakarak ve uzunluğunu hesaplamadığım tel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini hazırladım. Bu dünya rekoru ve benim rekorum oldu." dedi.

Portrede Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." sözlerine yer verdiğini aktaran Janaliyev, portrenin 150 kilogram ağırlığında, 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde ve 1 metre 80 santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Çalışmasının halkın birliğini ve bir liderin doğuşunu simgelediğini ifade eden Janaliyev, portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini sözlerine ekledi.

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