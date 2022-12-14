Devlete ait Tanzanya Yayın Kurumu (TBC) tarafından yapılan açıklamada, foto muhabiri olarak görev yapan Kapembe'nin, Afrika'nın en yüksek tepesi olarak bilinen bölgede internet kurulumuyla ilgili haber çalışması yaptığı bilgisi verildi.

​​​​​​​Kapembe'nin 9 Aralık'ta Kilimanjaro Dağı'na çıktığı ve dün iniş sırasında düşerek hayatını kaybettiği duyuruldu.

TBC'de 2011'den beri foto muhabiri olarak görev yapan iki çocuk babası Kapembe 1977'de Tanga bölgesinde doğdu.