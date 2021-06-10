Avusturya'ya yaptığı ziyaretle ilgili TRT Almanya kanalında açıklamalar yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, görüşmelerde açık bir şekilde karşılıklı olarak düşüncelerin dile getirildiğini söyledi.

Kılıç, son zamanlarda ciddi tepki ve tartışmalara neden olan "İslam haritası" adlı Müslümanlara yönelik fişleme çalışması hakkında da fikir alışverişi yapma olanağı bulduklarını belirtti.

Müslümanlar hedef haline getiriliyor

Kılıç, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Son zamanlarda özellikle tartışılan ve adını 'İslam haritası' olarak adlandırdıkları ama bizim bu isimle de kabul etmediğimiz yaklaşım içerisinde Avusturya’daki farklı Müslüman örgütlerin, derneklerin, camilerin bir harita üzerinde gösterilerek adeta hedef haline getirilmesi ve ne anlama geldiği belli olmayan bir de yüce dinimizin ismiyle ilgili bir açıklama yapılmaya çalışılıyor. Fakat bunun da ne olduğu belli değil. Bu duruma itirazımızı en üst seviyede dile getirme imkanımız oldu."

"Her fırsatta bize demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından birtakım eleştiriler getirmeye çalışan Avrupa ülkelerinin, burada ortaya konan bu hak ve insan hakkı ihlaline, din ve vicdan özgürlüğü ihlaline karşı çok daha fazla ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bununla alakalı farklı noktada tekrar bir hareket etmek içindeki niyetleri olursa tabii ki farklı grupların da farklı siyasi anlamdaki çalışmaların içerisinde de biz bu muhataplarımıza görüşümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem içerisinde böyle bir şey tekrarlanmayacaktır."

Fişleme yapılıyor

Avusturya'da i​​​​​​İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu; dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam Haritası" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını vurgulamıştı.

"Terörle mücadelede AB ülkeleriyle iş birliği beklemek en doğal hakkımız"

Türkiye’nin terörle mücadelede de Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iş birliği beklemesinin doğal bir hak olduğunu ifade eden Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir terör örgütünün sembolünün simgesini herhangi bir Avrupa başkentinde veya şehrinde rahatça sergileyebilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Kaldı ki, terör örgütü bütün Avrupa’da terör örgütü olarak kabul edilen, Avrupa Birliği’nde de terör örgütü olarak isimlendirilen bir örgüttür. Buradaki görüşmelerde özellikle farklı siyasi partilerden de bazı sorular geldiğinde, ‘Sizin nezdinizde PKK bir terör örgütü müdür?’ diye sorduğumda herkes ‘Evet’ diyor. ‘PKK’nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyenler veya bunu ilan edemeyenler ve zamanında ‘Kan akıtacağız’ diyen kişilerle ilgili hukuki süreç devrede olduğu zaman neden bizi suçluyorsunuz?’ diye açıkça sordum. Çünkü bu bir irade eksikliğidir."

"PKK bir terör örgütüdür, nokta"

"Türkiye’de iç siyasette bize bir takım ithamlarda bulunanların öncelikle aynaya bakıp kendilerinin hangi iradeye sahip olup olmadıklarını açıkça sorgulamaları gerekir. PKK bir terör örgütüdür, nokta."

FETÖ rahatsızlığı aktarıldı

Bir başka terör örgütü FETÖ ile ilgili de değerlendirmeler yapan Kılıç, “15 Temmuz darbe girişiminin başını çeken FETÖ terör örgütünün burada da bir takım yerlerde kendilerine alan bulmaya çalışmaları konusundaki rahatsızlığımızı da dile getirdik. Tabii aynı zamanda sözde Ermeni soykırımı da gündeme geldi görüşmelerimizde" ifadelerini kullandı.