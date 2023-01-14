Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev Belediye Başkanı: Başkentte patlama sesleri duyuluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
Kliçko, Telegram'dan yaptığı yazılı paylaşımda "(Kiev'in) Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.
Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtti.
Kiev Şehri Askeri İdaresinin yaptığı açıklamada Kiev'e füze saldırısının düzenlendiği ifade edildi.
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