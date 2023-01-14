Kliçko, Telegram'dan yaptığı yazılı paylaşımda "(Kiev'in) Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin yaptığı açıklamada Kiev'e füze saldırısının düzenlendiği ifade edildi.