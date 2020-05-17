Keşmir’in Jammu ve Srinagar bölgeleri arasında bulunan otoyolda heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Ramban Polis Şefi Haseeb Ur Rehman yaptığı açıklamada, heyelan sonucu 7 aracın toprak altında kaldığını aktarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.