Haber Giriş: Kaynak: İHA
Keşmir'de heyelan: Çok sayıda araç toprak altında kaldı
Keşmir’de otoyolda heyelan meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 7 araç da toprak altında kaldı.
Keşmir’in Jammu ve Srinagar bölgeleri arasında bulunan otoyolda heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Ramban Polis Şefi Haseeb Ur Rehman yaptığı açıklamada, heyelan sonucu 7 aracın toprak altında kaldığını aktarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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