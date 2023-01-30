Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te bir siteye İHA düştü
Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştü.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.
Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Irak
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