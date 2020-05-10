Kerkük Operasyonlar Komutanı Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, Havice ilçesi ile Reşad, Riyad, Abbasi ve Zab kasabaları kırsalında başlatılan operasyonda 15 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Harbiye, 2 gün önce başlatılan ve hala devam eden operasyona Irak Federal Polis gücü, Irak ordusu ve bölgedeki Haşdi Aşair'den (Aşiret Güçleri) gönüllülerin katıldığını ifade etti.

Bölgede terör unsurları tarafından kullanılan çok sayıda tünel ve mağaranın yok edildiği bilgisini veren Harbiye, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Harbiye, 15 teröristin, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.